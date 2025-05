Non sarà banale costruire uno 'zoccolo duro', un “blocco di 10-12 elementi" senza passare da diversi riscatti dei tanti calciatori attualmente in prestito nella rosa della Fiorentina. Le analisi e le pagelle di Palladino, e del suo staff, partiranno già lunedì a campionato appena concluso, come svelato dal tecnico. Ultime 48 ore di 2024/25 insomma, prima del casting per definire conferme e addii. Occhi puntanti in particolare su Fagioli e Gudmundsson, i più costosi e al tempo stesso discussi per un impatto non sempre decisivo in campo. Come detto però, per costruire davvero la storia di una squadra occorre svincolarsi dalla miriade di situazioni incerte di cui è affollata invece ad oggi la Fiorentina.