Coppa Italia Primavera, il Torino rischia grosso ma alla fine elimina la Lazio e ora aspetta in finale una tra Roma e Fiorentina

Sarà il Torino ad aspettare una tra Fiorentina e Roma in finale di Coppa Italia Primavera. Davvero incredibile quello che è successo nella semifinale di ritorno giocata in Piemonte tra i granata e la Lazio: i padroni di casa partivano dalla vittoria per 3-1 dell'andata, ma si sono fatti battere con lo stesso risultato.

Supplementari decisivi

La partita è dunque proseguita ai tempi supplementari dove, a due minuti dalla lotteria dei rigori, il Torino ha trovato il gol del 2-3 che gli ha regalato la qualificazione in finale. Alle 18, lo ricordiamo, la Fiorentina scenderà in campo a Roma partendo a sua volta dal 3-1 ottenuto al Viola Park: se la squadra di Galloppa riuscirà a difendere il vantaggio, in finale di Coppa Italia Primavera troverà il Torino.