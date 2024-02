Martinelli e Vannucchi, due portieri per il futuro della Fiorentina. Sì, e allora cosa ci fanno a scaldare la panchina?

Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi, rispettivamente terzo e quarto portiere della Fiorentina. Due giovani talenti che, da quel che si dice e anche da quel che si è visto, potrebbero rappresentare il futuro della porta viola. Il primo nato a Bagno a Ripoli, il secondo a Viareggio, esempi perfetti del concetto alla base della realizzazione del Viola Park: costruire in casa i giocatori di domani.

Bello allenarsi con la prima squadra, ma…

Peccato che lo stato attuale delle cose non rispecchi granché questa prospettiva. Bello, sì, far parte in pianta stabile della prima squadra e allenarsi tutti i giorni con i “grandi”, ma quanti margini di crescita potranno mai avere Martinelli e Vannucchi se non vedono mai il campo? La risposta è semplice: pochi, anzi pochissimi. Perché è vero che lavorare con Savorani alla loro età è un grande privilegio, ma è vero anche che tra allenamento e partita c'è una differenza abissale e solo scendendo in campo in determinate categorie e in determinati stadi si può acquisire esperienza.

…poi si vede la ruggine

Succede, poi, che quando sia l'uno che l'altro vengono chiamati in Primavera on in Under 18 per le partite più importanti, le prestazioni non sono all'altezza. Vannucchi alla Viareggio Cup è apparso alquanto arrugginito, Martinelli aveva dato la stessa impressione in Coppa Italia contro il Milan. Tutto normalissimo, perché per un portiere la continuità è fondamentale a maggior ragione quando sei così giovane.

Un'altra stagione in panchina? Anche no

Quale sarebbe, dunque, il programma per Martinelli e Vannucchi? Se la Fiorentina ci crede davvero, perché non manda questi ragazzi a giocare anziché farli sedere alle spalle di Terracciano e Christensen? Quesito da rimandare ormai all'estate, ma una cosa è certa: relegarli un'altra stagione a scaldare la panchina sarebbe un errore madornale nonché un'ulteriore dimostrazione della totale assenza di programmazione da parte della società.