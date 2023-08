Demme in arrivo? Freddezza da parte della Fiorentina. La situazione

Nelle ultimissime ore si era accesa l'eventualità di un passaggio di Diego Demme alla Fiorentina. Dopo il raffreddamento della pista Vranckx del Wolfsburg, diversi esperti di mercato avevano rilanciato il nome del centrocampista del Napoli per la formazione di Vincenzo Italiano.

La società viola, però, ci tiene a precisare che nulla di ciò corrisponde alla realtà dei fatti. Il club di Rocco Commisso sottolinea come non ci siano stati contatti tra le parti e che il giocatore non rientri nemmeno nei piani della società.

Adesso resta solo da capire quanto sia strategica questa mossa da parte della Fiorentina oppure se veramente Demme non sia vicino all'approdo a Firenze. A poco più di 24 ore alla fine del mercato, la rosa di Italiano resta ancora incompleta.