Ceccarini: "Demme può arrivare in serata alla Fiorentina, anche Theate pista caldissima per i viola. I dettagli"

Su Twitter il giornalista da sempre vicino al calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha fornito alcuni importanti aggiornamenti di mercato di casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Fiorentina, Demme e Theate due trattative caldissime. La prima si potrebbe chiudere in serata. Per lui contratto fino al 2025. Per il difensore c’è apertura del Rennes al prestito oneroso a 2 milioni con diritto a 18/20 che può diventare obbligo a certe condizioni”.

Si attendono quindi aggiornamenti sul doppio fronte tra stasera e ovviamente domani, ultimo giorno utile per chiudere colpi in entrata.