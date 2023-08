Theate tentato dal ritorno in Italia. E la Fiorentina ci prova con la prima offerta

Prende quota il nome di Arthur Theate per la difesa della Fiorentina. L'ex difensore del Bologna, attualmente al Rennes, secondo quanto riporta l'Equipe sarebbe tentato dalla proposta dei viola e dal ritorno in Serie A, tanto da rifiutare il Lipsia.

La società di Commisso ha presentato al club d'oltralpe la prima offerta per il belga: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto (che diventa obbligo a particolari condizioni non propriamente difficili da far realizzare) fissato a 19 milioni.