Altra impresa storica del tennis italiano dopo Sinner. La toscana Paolini approda in finale al Roland Garros!

La tennista toscana Jasmine Paolini centra la sua prima finale Slam. L’azzurra ha battuto 6-3, 6-1 la russa Mirra Andreeva senza lasciarle nemmeno un break in 74 minuti di gioco. Dominio assoluto per la 28enne di Bagni di Lucca, che diventa n.7 Wta: in caso di successo in finale salirebbe al 5° posto.

Impresa storica per la tennista toscana

Ma di fronte, sabato, ci sarà la n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha superato la n.3 Coco Gauff in due set (6-2 6-4) al termine di un match durato un'ora e mezza. Paolini, in coppia con Sara Errani, è anche in semifinale di doppio. Un’italiana torna in una finale di singolare dello slam parigino dopo 12 anni.

Paolini e Sinner lanciano il tennis italiano

E così, poche ore dal primato di Sinner nel ranking globale, c'è gloria anche nel tabellone femminile. Paolini, originaria della Garfagnana, vince e festeggia, sperando di riuscire a completare l'impresa sabato pomeriggio.