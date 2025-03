Nel post partita tra Panathinaikos e Fiorentina ha parlato il terzino greco classe 2001 Giorgos Vagiannidis, intervenendo sulle sensazioni post gara e in vista del ritorno: "Il messaggio più grande che questa vittoria dà è che possiamo farcela molto bene contro squadre molto forti, anche quelle che dovrebbero essere favorite. Ci sono state fasi in cui eravamo dietro la palla, ma penso che per tutto il tempo siamo stati molto competitivi. Abbiamo meritato la vittoria. Penso che per come è andata la partita, con i nostri due gol veloci e la loro rimonta, sia stato molto difficile cambiare le cose. Loro avevano slancio e cercavano un altro gol, ma noi ci siamo difesi bene. Abbiamo creato molte occasioni e avremmo potuto segnare più di 3 gol.

Andiamo in Italia per vincere. Questa è la nostra mentalità. Se scegliamo di lottare per il pareggio o qualsiasi per altro risultato, condanneremo noi stessi. Sicuramente vincere è l'obiettivo. La Fiorentina gioca con un sistema di gioco molto complicato, che non si trova spesso nel campionato greco. Questo è qualcosa che dobbiamo leggere per affrontarla al meglio".