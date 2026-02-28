Massimo Sandrelli, giornalista e tifoso della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno tornando sulla partita di Conference contro lo Jagiellonia e parlando in prospettiva salvezza.

Sull'andamento della Fiorentina

“La figuraccia fatta in Conference va di pari passo con la stagione della Fiorentina, che ha delle giornate dove perde la trebisonda come contro i polacchi, pur riuscendo a superare la prova. Vanoli ha detto che non è riuscito a trasmettere la motivazione? Sei una squadra che ha vinto 3-0 fuori casa, ti devi comportare in maniera matura e imporre il tuo gioco: non dovrebbe neanche esserci bisogno di dirlo ai tuoi giocatori. La Fiorentina ha soprattutto bisogno di non prendere tutti i gol che prende: quattro gol da quella squadra lì, non è mica roba da ridere. Col Pisa è andata bene, ma per il resto un disastro: bisogna difendere e sembra che il concetto non passi. Lo stesso Vanoli parla solo di andare avanti: ma siamo terzultimi in classifica, bisogna difenderci”.

Sul tema salvezza

“Io sono convinto che la Fiorentina si salvi, perché gli altri cominciano a perdere pezzi, avere i crolli, eccetera. Certo, salvarsi per demerito degli altri non è un granché, ma meglio che retrocedere…”