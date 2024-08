Commisso non ha dato il via libera alla cessione di Gonzalez. La Juventus intanto viene agganciata dall’Atalanta. La situazione

Ancora non si sblocca la situazione riguardante Nicolas Gonzalez. L'argentino ha chiesto la cessione alla Fiorentina e la Juventus vuole chiudere. L'ostacolo per i bianconeri rimane la posizione di Commisso - riferisce Sky Sport - che, nonostante l'arrivo di Gudmundsson, non ha ancora dato il suo ok alla cessione. E, intanto, la Juve non ha strada libera nella corsa al giocatore, dato che l'Atalanta non molla.

