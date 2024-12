I cattivi segnali lanciati da Gudmundsson, ma Palladino lo difende. Occasione Napoli, ma non si escludono cambiamenti radicali

Ad inizio stagione nessuno probabilmente si aspettava che Albert Gudmundsson, da grande risorsa si sarebbe trasformato in problema da risolvere.

Segnali

I segnali mandati dall'attaccante islandese negli spezzoni di gara giocati dopo il ritorno dall'infortunio non sono stati certamente buoni. Ed in particolare, a Torino contro la Juventus è stato sicuramente tra i peggiori in campo.

La difesa

Su di lui, si legge su La Nazione che il tecnico Raffaele Palladino lo difende e tiene alte considerazione e morale del giocatore, perché sa che il suo rendimento sarà decisivo per le sorti di questa stagione.

L'occasione

Il match di sabato sera contro il Napoli sarà l'occasione migliore per ribadire la grande fiducia nei confronti dell'ex Genoa. Palladino lo riproverà nella posizione di trequartista, al centro della linea a tre dietro Kean. Ma in caso di nuovo flop non si escludono cambiamente radicali.