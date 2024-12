Con l’ex giocatore della Fiorentina Mario Bortolazzi abbiamo parlato in esclusiva anche delle possibili mosse che la società viola dovrà fare sul mercato di gennaio ormai imminente e sull’organizzazione del centrocampo. Ecco cosa ha detto a Fiorentinanews.com:

Tra poco sarà tempo di mercato: dove dovrà intervenire la Fiorentina e quali caratteristiche serviranno maggiormente a suo parere?

“Va detto che la Fiorentina ha una rosa importante, ha tanti giocatori e, se andiamo a guardare bene, ha due squadre vere. Forse manca un difensore dato che le alternative a Comuzzo e Ranieri non sono tante, ma c’è Valentini in arrivo e andrà capito quando potrà essere in condizione per giocare. Serve un altro attaccante un’alternativa a Kean, ma non è certo semplice trovare un profilo per il ruolo di comprimario”.

Da ex centrocampista come valuta gli elementi a disposizione della Fiorentina e la loro collocazione? Con l'Udinese è mancato qualcosa anche lì?



“A mio parere la Fiorentina a centrocampo ha a disposizione un bel parco giocatori. Adesso probabilmente con l’infortunio di Bove forse è venuto a mancare un elemento importante, ed è quel tipo di profilo che andrebbe rimpiazzato. I giocatori viola a centrocampo sono validi, sia Cataldi, Adli, Mandragora, Richardson. Dal mercato serve quindi un giocatore che possa sostituire Bove, è più che necessario”.