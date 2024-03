Il caso Kouame e un nuovo ingaggio che sarebbe folle

Christian Kouame è un giocatore che piace molto a Vincenzo Italiano ("Con lui si può andare in guerra, perché non ti abbandona mai"). E' anche però un caso particolare da affrontare per la Fiorentina.

L'opzione per la Fiorentina

Il club viola anche con lui si è riservato l’opzione di rinnovo fino al 2025 ma, in caso voglia esercitarla, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, lo stipendio dell’ivoriano salirebbe dagli 1,4 milioni attuali ai 2 milioni a stagione.

Una cifra folle

Un’eventualità che spingerà Pradè e gli altri a ulteriori riflessioni da qui a giugno. Ma soprattutto sembra evidente che questa cifra sia una di quelle folli. Sul piano dell'impegno e dell'adattabilità a più ruoli niente da dire nei suoi confronti, ma su quello delle prestazioni…non sembra proprio essere un giocatore da quel livello di ingaggio.