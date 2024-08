Mina rifiuta una super offerta dagli Emirati per restare in Serie A: vuole solo il Cagliari

Dopo l’ultima ottima stagione, nella quale è stato ta gli artefici della salvezza del Cagliari, ed una buona Copa America con la sua Colombia, l’ex difensore della Fiorentina Yerri Mina ha svelato quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com il centrale ha rivelato di non aver alcuna intenzione di lasciare la Sardegna.

Incontro tra entourage del giocatore e dirigenza per un accordo sul rinnovo

Il colombiano sarebbe stato letteralmente conquistato da Cagliari, sia per l’ambiente che per il progetto del club rossoblu, tanto che avrebbe incaricato il suo entourage di trovare un accordo per prolungare il contratto che lo lega al club del presidente Giulini. La volontà di rimanere del giocatore è talmente forte che nelle ultime settimane avrebbe rifiutato importanti offerte dal Medio Oriente.

Il giocatore rifiuta tutto: vuole solo il Cagliari

Mina sembra comunque determinato a rispettare il contratto che lo lega al Cagliari, tanto che nelle ultime settimane avrebbe incaricato i suoi agenti di rifidare un importante proposta dell’Al Ain: la squadra degli Emirati Arabi avevano messo sul piatto n biennale da oltre 2 milioni di euro.