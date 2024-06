L'ultimo giro in maglia della Fiorentina per Bonaventura? Un'ultima possibilità di un accordo, c'è!

La partita di domani tra Atalanta e Fiorentina sarà l'ultima in maglia viola di Giacomo Bonaventura? Domanda più che mai lecita vista la situazione, con il suo contratto che è in scadenza e che non si è rinnovato automaticamente perché non è stato raggiunto il numero minimo di presenze (da 45 minuti) che era necessario.

L'incontro

Il giocatore comunque una porta aperta la lascia ancora alla Fiorentina, nel senso che un incontro con i dirigenti è previsto e anche a stretto giro di posta (probabilmente la prossima settimana). Però è davvero difficile in questo momento fare una previsione in merito.

Bonaventura deluso

Quello che è certo è che Bonaventura è uno dei più delusi per quanto accaduto mercoledì scorso, anche perché ha avuto sui suoi piedi probabilmente la palla gol più nitida di tutta la partita, almeno per i viola. Lasciare così Firenze, dopo quello che è successo, non sarebbe certamente il miglior modo per congedarsi.