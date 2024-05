Enzo Raiola: "A gennaio abbiamo concordato con la Fiorentina di rivederci a fine stagione. Bonaventura sta bene a Firenze, ma me lo chiedono in tanti"

Enzo Raiola, procuratore del centrocampista gigliato Giacomo Bonaventura, ha risposto a a Radio Sportiva al ct Luciano Spalletti che ha spiegato oggi la non convocazione del suo assistito per gli europei :

“Nel finale di stagione, Jack ha avuto qualche acciacco ma dovuto a situazioni di gioco. Nonostante la sua età, ha tirato la carretta fino all'ultimo, ha appena giocato una finale europea”.

“Io non sto contestando le scelte di Spalletti, un allenatore di altissimo livello, so che gli dispiace e che non è facile fare certe scelte. Credo che Jack poteva dare qualcosa in più per esperienza e talento, poteva essere l'asso nella manica”.

Resterà a Firenze?

“Ci siamo sentiti con la Fiorentina dopo il mercato invernale promettendoci che a fine stagione ci saremmo seduti, ma manca ancora l'ultima gara stagionale. Di certo non gli mancano le possibilità, ci sono ancora tanti allenatori e club che me lo chiedono, ma lui a Firenze si trova bene”.

Juve?

"Allegri lo stima molto, il mister a gennaio ha provato a portarlo alla Juventus: non è andata ma fanno piacere questo tipo di apprezzamenti.