Durante la conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano, il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha commentato l'esclusione dai convocati per gli Europei del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura: “E' uno di quelli che mi piange il cuore aver lasciato fuori. Una persona di una squisitezza incredibile, un uomo e un calciatore di qualità assoluta”.

“Ecco perché non l'ho convocato”

"Io però - ha precisato Spalletti - devo stare attento anche ai momenti che i calciatori stanno attraversando, e ultimamente ho visto Bonaventura un po' con il fiato corto. Resta comunque un giocatore che fa parte del gruppo, anche se non verrà all'Europeo. Tornando al paragone che feci qualche mese fa secondo me Bonaventura ha più qualità di Bellingham, anche se quello è ovviamente un fenomeno per l'età che ha e per la squadra in cui gioca".