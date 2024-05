Non è tutto perduto: a breve due incontri per decidere il futuro di un centrocampista e un attaccante viola. La situazione

Per la Fiorentina che verrà i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, fra le varie situazione da risolvere come priorità ci sono quelle legate a Bonaventura e Kouamé.

Un accordo per loro è possibile ma da individuare nelle prossime settime. Nel dettaglio per il centrocampista era prevista sul contratto un’opzione di rinnovo automatico per un altro anno al 70% delle presenze sul numero complessivo di gare disputate dalla Fiorentina, ma la quota necessaria non è stata raggiunta. Adesso le parti proveranno a trovare un nuovo accordo su basi diverse, altrimenti sarà addio.

Per Kouamé, invece, ci sarebbe stata un’opzione per il prolungamento fino al 2025 che tuttavia non verrà esercitata. A breve un incontro con il suo agente per capire se ci sono però i presupposti per trovare un nuovo accordo, su basi economiche differenti, fino al 2027. Le sensazioni sono positive.