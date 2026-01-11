Paratici sempre più vicino alla rescissione del contratto. Ecco quando potrebbe arrivare al Viola Park

Fabio Paratici è ormai da settimane un dirigente viola in pectore, ma ufficialente l'ex Juventus è ancora un uomo del Tottenham. Le difficoltà legate alla rescissione del proprio contratto hanno posticipato il suo arrivo a Firenze, ma, secondo La Nazione, non dovrebbe mancare molto per il suo approdo in riva all'Arno…

Mercato da remoto

Nonostante il contratto in essere con il club londinese non è un mistero che dietro le quinte Paratici lavori a stretto contatto con Goretti per il mercato della Fiorentina. C'è il suo indelebile zampino sugli acquisti arrivati finora al Viola Park, e anche i nomi che continuano a circolare sono frutto delle sue attente valutazioni, effettuate da remoto.

I tempi per il suo arrivo

Secondo quanto riporta La Nazione però, il dirigente sarebbe più vicino a liberarsi dal Tottenham. Mancano i passaggi conclusivi di una trattativa che è stata più lunga del previsto, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per la rescissione fra Paratici e il club londinese. Dopo questo necessario passaggio, arriverà la firma al Viola Park per diventare ufficialmente un dirigente della Fiorentina.