Si avvicina il rinnovo di Gilardino con il Genoa. Si allontana il ritorno alla Fiorentina da allenatore

Come riportato da tuttomercatoweb.com, si avvicina il rinnovo di Alberto Gilardino con il Genoa. L'ex attaccante della Fiorentina, accostato alla panchina viola per la prossima stagione, viaggia verso la permanenza in rossoblù, con la società grifone che nelle ultime ore l'allenatore ha fatto passi avanti importanti nella trattativa con il club per il nuovo contratto fino al 30 giugno del 2026.

Mancano alcuni dettagli prima della fumata bianca definitiva, ma le sensazioni sono più che buone e il discorso potrebbe essere chiuso nel giro di pochi giorni. Potrebbero dunque cambiare i piani per il futuro della Fiorentina, che nelle ultime ore sembra aver virato sul profilo di Alberto Aquilani per i prossimi anni.