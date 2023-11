"La Juventus è in ripresa ma il gioco stenta a decollare. Non mi stupirei di vedere Vlahovic e Chiesa in panchina contro la Fiorentina"

Questo pomeriggio il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della Juventus di Max Allegri a pochi giorni dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

"La Juventus dopo un inizio di stagione in sordina adesso sta benino. Se dal punto di vista psicologico sono convinto che la squadra abbia molta piu consapevolezza rispetto a prima, ed il gruppo adesso sembra essere veramente unito, il soluto problema resta un po’ il gioco: i bianconeri nonostante tutto non esprimono un gioco molto esaltante. Allo stesso tempo di partita in partita si vedono molti progressi, soprattutto nelle ultime uscite: la partita vinta con l Verona al novantesimo ha dimostrato il valore di questa squadra. I bianconeri hanno grandi difficooltà in fase di possesso e questo si riflette sulla pericolosità offensiva. La tecnologia? Secondo me ci sta facendo perdere un po' il senso di questo sport. Il gol annullato a Kean è qualcosa di clamoroso. Credo si debba tornare al passato quando serviva luce per essere in fuorigioco”.

Ha poi continuato: “Nonostante tutto la squadra di Allegri ha dimostrato di avere una fase difensiva molto forte, e sopratutto ha la fortuna di avere una rosa molto ampia che permette di cambiare molti interpreti di partita in partita. Chi parte in attacco? I bianconeri non riescono spesso ad innescare bene le punte. Vlahovic, poi, è penalizzato da una condizione fisica non ottimale, e Chiesa pure. Chi gioca domenica? Non mi stupirei se ci fossero Milik e Kean. Anche perché gli ex viola potrebbero essere un'arma importante a partita in corso".