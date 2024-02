A Radio Bruno l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso in vista della sfida con la Lazio ha toccato vari temi a tinte viola, dal campo al mercato.

“È sotto gli occhi di tutti quello che la Fiorentina sta concedendo agli avversari e la Lazio avendo ali rapide e veloci è forse uno dei clienti peggiori, può far male a chiunque. I biancocelesti però hanno problemi in difesa e concedono tanto, come visto col Bologna; in attacco però propongono di più. La Fiorentina deve osare e provare a vincere, anche per calmare il malumore dei tifosi. Mi aspetto una gara strana, con molte occasioni da gol e chi sarà più bravo in difesa porterà a casa i 3 punti”.

‘Juventus su Martinez Quarta? Con l'offerta giusta la proprietà viola non ha calciatori incedibili'

“Martinez Quarta seguito dalla Juventus? Quando non ha cali di tensione è un giocatore superbo. La Juventus probabilmente lo segue perché le manca un calciatore che sappia impostare un po' meglio degli altri. Poi però c'è da prendersi la negatività di questo calciatore, che ricordiamo per cose bellissime ma anche per aver concesso tanto agli avversari. Se arrivasse un'offerta giusta, non credo la Fiorentina abbia calciatori incedibili, la società l'ha fatto capire ampiamente”.

‘Basta esperimenti, servono certezze alla Fiorentina’

“Beltran è in ottima condizione e lo dicono i gol, deve rimanere in quella zona di campo, poi dipende da come si vuole impostare la partita. Nella fase offensiva deve crescere sul piano dello spunto, bisogna capire le richieste dell'allenatore. Alla Fiorentina servono certezze, è finito il tempo degli esperimenti. Non si possono fare regali agli avversari a così poche partite dalla fine del campionato, il margine d'errore è minimo. Tatticamente in questo momento occorre pensare ad un po' più di copertura e a meno fantasia viste le condizioni di Bonaventura e Gonzalez, al minimo sbaglio si viene puniti. Un centrocampo a tre garantirebbe forse qualcosa in più in fase difensiva”.