A Radio Bruno è la voce del giornalista di Dazn Carsten Fuss a raccontare i due nuovi arrivi dalla Bundesliga della Fiorentina, il quasi neo viola Vranckx e Christensen:

"Amrabat è un po’ più fisico di Vranckx, che è sempre fisico ma non su quel livello. Di sicuro è un centrocampista centrale, può giocare da mezzala o anche un po’ più avanzato. Niko Kovac vorrebbe 6 giocatori, ovviamente Vranckx non rientra tra le sue opzioni. Al Milan non ha sfondato, al Wolfsburg non convince anche se è un talento puro ed ha dimostrato di essere valido.

Può fare anche la differenza ma è ancora giovane: Italiano ama pescare in Bundesliga, dove Christensen e Gonzalez. Simile a Van Bommel? Lui era un leader, aveva in mano anche lo spogliatoio al Bayern, Vranckx deve ancora crescere.

E’ un po’ un rebus il motivo per cui non abbia sfondato al Milan e al Wolfsburg. Vranckx è di livello ma per quanto riguarda il suo minutaggio a livello europeo, non è ancora arrivato. Magari ha bisogno di un allenatore che gli dà fiducia

Christensen? E’ uno della generazione nuova dei portieri per cui sa giocare con i piedi insieme ai compagni. C’è da vedere se regge mentalmente. Io non ritengo Terracciano un portiere a livello della Fiorentina perché qualcosa gli manca. Bisogna vedere quando imparerà la lingua, poi potrebbe anche aprire un ciclo a Firenze ma non è scontato. Altrimenti avrebbe fatto strada in Bundesliga, dove ci sono tanti portieri molto forti".