Le speculazioni del Man Utd su un Amrabat auto-sopravvalutato e doppiamente dannoso: la Fiorentina aspetta ancora

Un Manchester United guardingo e titubante in chiave spese non si era mai visto eppure è quanto ha caratterizzato il presunto affare Amrabat per tutta l'estate. Complice evidentemente una convinzione non così ferrea sul marocchino e un prezzo giudicato troppo alto, oltre ad una lista priorità dove il numero 34 viola viene dopo tante altre. Un po' una doccia gelata per il classe '96, ed entourage a seguito, che pensavano di poter emigrare facilmente verso un top club europeo.

Fatto sta che ad oggi Amrabat oltre a non garantire un importante incasso alla Fiorentina, non rappresenta neanche una risorsa tecnica: un danno doppio per Italiano, che se non altro avrà a disposizione Vranckx. L'affare alla fine potrebbe concludersi nonostante l'insolita strategia temporeggiante dei Red Devils.