Il Manchester United torna a bussare alla porta della Fiorentina per Amrabat, ma l'accordo per la sua cessione è ancora tutto da stabilire

Si parla ormai da tanto tempo di un trasferimento del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat al Manchester United in Premier League, ma soltanto adesso qualcosa sembra muoversi concretamente.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio la trattativa tra i Red Devils e la società viola sta entrando nel vivo e iniziando così a prendere forma. Il tecnico Ten Hag vuole il giocatore in rosa a tutti costi, motivo per il quale il club inglese si muoverà per chiudere presto il suo trasferimento. Resta ancora da capire a quale cifra potrà chiudersi l'affare dato che l'accordo è tutto da definire.