Galloppa: "Non avere l'organico completo pesa, ma sono contento per Harder e Caprini. Vincere a Cagliari per passare un buon Natale"

Questo pomeriggio, al termine della sfida pareggiata contro l'Atalanta per 0-0, il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni presenti al Viola Park. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno:

“Credo che il risultato finale sia casuale perché ci sono state tante occasioni, sopratutto per noi. Dispiace non aver vinto perché saremmo tornati primi in classifica, però credo che abbiamo un buon primo tempo anche se non siamo riusciti a passare in vantaggio. Nel secondo ci siamo un po allungati e con il passare del tempo siamo un po' calati facendo un po piu fatica: nella ripresa la partita è stata una partita più aperta ma ci prendiamo comunque questo punto”.

“Le assenze hanno pesato ma non quanto si possa pensare”

Ha poi commentato le pesanti assenze di Harder e Caprini: ”E’ normale che quando certi giocatori non ci sono un po ne risenti, è inutile nasconderlo. Penso però che, soprattuto nel primo tempo, abbiamo fatto un'ottima partita nel primo tempo quindi non credo si possa dire che abbiamo risentito delle assenze. Poi è chiaro che con il passare del tempo, all’interno della partita, avere più alternative ti permette di tenere il livello alto”.

“Abbiamo concesso troppe occasioni. Cambiare campo ha fatto la differenza”

Ha poi parlato delle sofferenze patite in contropiede: “E’ vero che in alcuni momenti siamo andati in difficolta, soprattutto nel secondo tempo perché abbiamo perso le distanze e spesso Baroncelli va oltre le linee quindi se perdi palla hai poca copertura.Questa è una cosa dove sicuramente dovremo migliorare, abbiamo concesso troppe occasioni del genere. Dobbiamo analizzare molto bene la partita di oggi per migliorare alcuni particolari. Che effetto fa cambiare campo? Cambia tantissimo, anche perché l'erba sintetica è diversa. Poi nel campo principale l'atmosfera è di partita vera, però ci eravamo allenati sul sintetico ed eravamo pronti. Il campo a livello di misura sembra più piccolo e non è banale ma era complicato anche per i nostri avversari”.

“A Cagliari non sarà facile ma vogliamo tornare a vincere”

Ha poi parlato della trasferta di Cagliari: “Cagliari rappresenta sempre una trasferta ostica, ma nessuno ti regala mai niente in questo campionato. Lo ha dimostrato anche oggi contro la Juventus, perdendo per un gol nei minuti finali. Non è scontato nulla. Mi dispiace perche queste ultime due partite le avrei voluto giocare con l'organico pieno perchè so che avremo avuto piu possibilità per rimanere lassu. Andiamo a Cagliari per 3 punti e per passare un bel Natale”.

"Felice per Harder, spero nell'esordio di Caprini"

Ha poi concluso mandando un messaggio ad Harder e Caprini, convocati in Conference con la prima squadra: "Li ho salutati ieri prima della partenza per il Portogallo, voglio mandargli un grande abbraccio. Sono contento perché è bello vedere i nostri giocatori esordire, spero che possa giocare anche Caprini stasera".