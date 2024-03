Le ultime ore di camera ardente al Viola Park. Il feretro di Barone andrà poi a Pozzallo e negli USA: i prossimi giorni

Fino alle ore 21, al Viola Park, rimarrà aperta la camera ardente. Nei prossimi giorni, il feretro del direttore generale della Fiorentina Joe Barone si sposterà a Pozzallo. Arriverà venerdì nella città natale, dove sarà aperta una nuova camera ardente dalle 9 alle 21 a Palazzo La Pira. Sabato 23, alle ore 10:30, ci sarà una santa messa in suffragio, poi la salma rimarrà ancora per qualche ora a Pozzallo.

Successivamente sarà la volta della partenza per gli Stati Uniti, dove si celebrerà il funerale di Barone, più precisamente martedì.

A Pozzallo è prevista la presenza di Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Non è esclusa, inoltre, l'ipotesi di un triangolare estivo tra la Viola e le due squadre del comune siciliano, il cui ricavato sarà evoluto interamente in beneficenza. A riportare tali informazioni è RTM News.