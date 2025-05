"Betis? Dopo averlo visto, mi spaventa di meno. Ma alla Fiorentina peserà l'assenza di Cataldi"

Alessandro Bocci, giornalista e opinionista sportivo, ha commentato su Radio Bruno la sconfitta della Fiorentina a Siviglia, nel primo round del doppio confronto con il Betis: “Lo spirito della squadra è stato ottimo, questa Fiorentina non si arrende. Sul 2-0 si è trovata la forza di reagire e forse si poteva fare anche il gol del pari”.

Sul Betis e sugli infortuni

“Avevo più timore del Betis, prima di vederlo giocare. Ho visto una squadra con grandi individualità. Il problema della Fiorentina è che arriverà alla gara di giovedì con l'infortunio di Cataldi. Peserà parecchio, visto anche il momento di Fagioli”.

“Non c'è un vice di Kean”

"Beltran? La Fiorentina non ha un vice-Kean. In questo momento proverei Gudmundsson più avanzato, perché perdiamo di fantasia davanti. E con il suo tiro potrebbe risolvere le situazioni più spinose. Beltran dà sempre il massimo in campo, però come punta rende poco".