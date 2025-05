VIDEO - Un campione del mondo si complimenta con Ranieri e il capitano della Fiorentina si commuove

Ricevere complimenti da Beppe Bergomi non accade tutti i giorni. Ne sa qualcosa il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ieri autore del gol che ha lasciato aperto il discorso qualificazione con il Betis.

I complimenti di Bergomi a Ranieri

Intervistato in diretta dal Benito Villamarìn di Siviglia, il difensore di Palladino ha ricevuto commenti molto positivi dal campione del mondo '82. Le parole dello “Zio” sono risultate talmente belle per Ranieri che ha finito per commuoversi e non è riuscito a capire la domanda posta: “Ricevere i tuoi complimenti è tanta roba… mi son perso, scusami. Sono molto emozionato”, ha ammesso Luca.

