La Fiorentina conta di recuperare due giocatori. Dodô scalpita e lancia il proprio messaggio a Italiano

Passata la giornata di riposo, la Fiorentina quest'oggi tornerà ad allenarsi e comincerà a preparare la prossima sfida di campionato contro il Torino.

Due recuperi

Per la prossima trasferta contro i granata, Italiano conta di riavere a disposizione Martinez Quarta, out con la Lazio per una colica renale che lo aveva costretto ad andare all'ospedale di Careggi per controlli, e Kouame che dovrebbe aver definitivamente smaltito la malaria.

Dodô scalpita

Dodô intanto scalpita. Dopo aver giocato lunedì scorso con la Primavera, ha fatto sapere di essere pronto per tornare anche con la prima squadra. Una decisione in questo senso adesso spetta proprio all'allenatore.