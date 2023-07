Il tema Arthur è caldissimo in casa Fiorentina, e a Lady Radio ne ha parlato diffusamente anche il giornalista Alberto Polverosi, firma storica del Corriere dello Sport-Stadio.

Ecco le sue parole: “Arthur è un grande palleggiatore, orizzontale. Il calcio del brasiliano è di posizione, la sua caratteristica fondamentale è saper stare al posto giusto. Per essere un regista di livello però gli manca il gioco lungo. Cuce il gioco, appoggia lateralmente ed indietro, si fa ridare la palla, è un calciatore che dà ordine. Alla Juventus non mi ha mai entusiasmato, poi si è un po’ perso al Liverpool. La garanzia in questo caso è sicuramente Italiano; se il mister viola vede in Arthur qualcosa che gli altri non vedono, il suo parere è attendibile. Non dimentichiamoci che Italiano in quel ruolo si è inventato Amrabat, che ha poi fatto uno Mondiale pazzesco in quella zona di campo”.

E ancora: “Per me Arthur non determina molto come calciatore, a differenza di un innesto come Parisi. È un calciatore regolare, ma non incide con giocate decisive. Il brasiliano non riempie il vuoto che lascerebbe Amrabat, al di là delle diverse caratteristiche. Consideriamo poi che la Juventus vuole liberarsi del calciatore e sta cercando di sbolognarlo velocemente, questo certamente non è un bel segnale. Ha le caratteristiche migliori per un centrocampo a tre, da centrale con due mezzali accanto. Non so se Arthur basti per cambiare volto alla Fiorentina”.

Infine conclude: “Operazione in stile Jovic? Oggi manca una voce importante, ed è quella di Italiano. Il mister viola finora non si è mai esposto, e invece servirebbe, deve spiegare che cosa farà e come imposterà la stagione. Non potrà mai fare nomi, ma indicare le caratteristiche dei calciatori che servono. La sua voce è fondamentale per capire, mancano dei riferimenti che solo l’allenatore può dare. Capisco che ci siano varie ragioni, tra cui la mancanza di informazioni sulla partecipazione alla Conference League”.