Lutto per la città di Firenze e per il mondo fiorentino. All'età di 83 anni è morto Roberto Cavalli, uno degli stilisti più rinomati del panorama nazionale. Tifoso della Fiorentina, ci sono stati anche momenti in cui sembrò vicino a diventare proprietario del club viola. L'uomo era malato ormai da molti anni e si è spento oggi, a Firenze. Lascia sei figli e la compagna Sandra.