Solomon vittima della superficialità viola ma occhio alla doppia carta a sorpresa: Fabbian e Fazzini

E' un bel problema quello che la Fiorentina si è creata da sola, vittima di una superficialità insopportabile ma che ormai l'accompagnerà fino al termine della stagione, secondo La Gazzetta dello Sport: i minuti di Solomon probabilmente non era previsti o almeno, di certo non in quella quantità. L'israeliano era entrato con la consueta dose di brillantezza e dribbling, prima di dare forfait.

Il vero cruccio per Vanoli è come sostituirlo, se non direttamente con Gudmundsson: l'islandese stesso è in fase di recupero brillantezza e si è rivisto proprio con lo Jagiellonia. Attenzione allora ad una doppia, possibile, carta a sorpresa: Fazzini che nelle ultime uscite è stato usato proprio da esterno alto. O Fabbian, la cui propensione abbiamo capito essere più offensiva che da mezzala, ruolo per il quale un po' misteriosamente è stato preso.