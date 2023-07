Diminuisce la distanza tra Amrabat e la Premier League: Red Devils vicini a piazzare un esubero

Prima di cercare l’affondo con la Fiorentina il Manchester United deve prima liberarsi di qualche esubero a centrocampo: fare si che la trattativa vada in porto, il club allenato da Ten Hag deve cedere almeno 2 dei 3 esuberi a centrocampo: Fred, McTominay e Van de Beek. E proprio quest’ultimo sembra essere in pole per lasciare la Premier. Secondo quanto riporta Marca sull'ex Ajax ci sono gli occhi della Real Sociedad. Il club spagnolo si sarebbe già mosso concretamente, chiedendo allo United il prestito con diritto di riscatto.

In seguito al grave infortunio al ginocchio Donny van de Beek è rimasto lontano dal campo per oltre sei mesi e mezzo, rientrando solo in questo pre-campionato tra le fila dei Red Devils. Secondo l'edizione odierna del Daily Express, i Red Devils potrebbe tornare in piena corsa per Mohammed Kudus offrendo ai Lancieri il cartellino di Donny van de Beek, prelevato proprio dal club di Amsterdam nell'estate del 2020 per una quarantina di milioni.