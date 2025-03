Corriere Fiorentino: Kean e Gudmunsson coppia da Europa. Con loro la Fiorentina può credere nella rimonta

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani fa il punto in casa viola dedicandosi alla polemica sulla Coreografia e alla nuova coppia del gol della Fiorentina

In taglio alto il Corriere fa un'anticipazione dell'articolo che poi ritroveremo nelle pagine interne: “Che coppia” e poi “ Kean e Gud 21 gol in due. Solo Atalanta e Inter hanno tandem migliori”.

In taglio alto un articolo che si concentra sulla multa ricevuta dalla società viola a seguito della coreografia della Curva Fiesole: “Scritta anti Juve, Maximulta e curva diffidata” continuando nel sottotitolo “Ammenda da 50.000 euro anche per i cori beceri e i fumogeni. Il club valuta il ricorso”. In centro pagina invece scrive “coppia Europa”, proseguendo “21 gol in due, Kean e Gud sono il terzo tandem più prolifico della Serie A. Con loro La Fiorentina può credere nella rimonta”.