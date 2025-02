Dopo il grave errore commesso durante Inter-Fiorentina, vale a dire il fatto di non aver visto il pallone (nettamente) fuori sul cross di Bastoni, arriva la punizione, sia pur tenue, per l'arbitro Federico La Penna. Per lui c'è la ‘retrocessione’ in Serie B per il prossimo turno.

Il VAR non è venuto incontro al direttore di gara a San Siro, perché il protocollo costringe i varisti a restare muti in quei casi specifici, però c'è sempre il buonsenso: “In quanti avrebbero gridato allo scandalo se lunedì sera a San Siro fosse arrivato un suggerimento fuorilegge sul quel pallone uscito?” è la domanda che si pone il giornalista Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport.