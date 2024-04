Oltre 2000 tifosi ad assistere all'allenamento dell'Atalanta. Gasperini ritrova Zappacosta, dubbi Scalvini e De Ketelaere - VIDEO

Questo pomeriggio la prossima avversaria della Fiorentina, l’Atalanta di Giampiero Gasperini, ha ricevuto la carica del propri tifosi in vista della Semifinale di andata di Coppa Italia. Dopo aver atteso in un migliaio la squadra all’aeroporto di Orio al Serio dopo la roboante vittoria in trasferta sul Napoli, questo pomeriggio oltre 2000 tifosi hanno voluto nuovamente manifestare la loro vicinanza in vista dell’appuntamento del Franchi.

Non solo i tifosi, tutto il club si stringe attorno alla squadra

Durante il penultimo allenamento prima della partenza per Firenze, le porte del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia si sono aperte per accogliere i tifosi nerazzurri. Presenti assieme alla squadra, che ha risposto con entusiasmo al saluto dei tanti tifosi, anche il ds Tony D'Amico, l'ad Luca Percassi e il dg Umberto Marino.

I dubbi di Gasperini restano due

Per quanto riguarda il campo resta da registrare ancora l'assenza di Scalvini che, infortunatosi domenica contro il Napoli, a 48 ore dalla semifinale contro i viola resta a questo punto difficilmente recuperabile. Out anche De Ketelaere: l'attaccante belga, vittima di una distrazione all'adduttore lungo sinistro nel ritiro della sua Nazionale, anche nella seduta di oggi ha svolto lavoro individuale tra palestra e campo. Regolarmente in gruppo Zappacosta, uscito al 60' contro i partenopei.

