Il commento del tecnico interista Simone Inzaghi arriva anche in sala stampa:

"Chiaramente una prestazione negativa, non abbiamo messo in campo quello che solitamente mettiamo. La Fiorentina ha vinto con merito e quindi lunedì abbiamo occasione di rifarci nel nostro stadio. Una sconfitta meritata che deve farci riflettere, non siamo stati noi, abbiamo fatto addirittura peggio del primo dove già c’erano state avvisaglie.

Nelle ultime 7 trasferte credo avessimo preso 1 gol, stasera ne abbiamo presi 3 in 73 minuti. Stasera non c’è nulla da salvare perché non abbiamo messo in campo quello che abbiamo ma sono convinto che questo gruppo reagirà a questa sconfitta.

E’ stata una prestazione negativa, non abbiamo trovato l’episodio, abbiamo incontrato una squadra che ha fatto un’ottima gara, ha corso dall’inizio alla fine, l’avevamo preparata così. Abbiamo preso il primo gol su un piazzato, cosa che solitamente non succede. E’ una sconfitta che ci fa male ma che potrà servirci se presa nel modo giusto".