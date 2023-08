Gerson shock: Rompe il naso ad un compagno con un pugno

Un allenamento del Flamengo finito davvero male. Protagonista della scena l'ex centrocampista della Fiorentina (e anche della Roma) Gerson.

Stando alle cronache brasiliane, avrebbe rifilato un pugno ad un compagno di squadra, l'uruguaiano Guillermo Varela Olivera, procurandogli la frattura del setto nasale, subito riscontrata dallo staff medico del club brasiliano.

Ancora non sono note le cause di questo litigio in allenamento, né sono arrivate comunicazioni da parte della società su decisioni di tipo disciplinare per i protagonisti dell'accaduto.