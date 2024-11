Una presenza discreta che non ha influito sulla vittoria della Fiorentina sul Verona

La partita tra Fiorentina e Verona è stata diretta da Luca Zufferli di San Daniele del Friuli. Ebbene, il direttore di gara è stata una presenza ‘discreta’ di questa partita, nel senso che non ha sicuramente inciso sull'andamento della gara e ha saputo valutare bene le azioni importanti della gara.

Buono il primo

Non ci sono scorrettezze nell’azione del primo gol gigliato: non c’è fallo di Ranieri su Suslov, la sua scivolata è sul pallone; al momento del passaggio di Beltran, Kean è tenuto in gioco da Magnani.

E buono anche il secondo

E' buona anche la rete del 2-1 della Fiorentina: c’è un contrasto in area fra Comuzzo e Duda e il veronese finisce a terra. Contatto troppo lieve per essere considerato falloso.