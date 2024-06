La probabile formazione dell'Atalanta: non conta niente, ma Gasperini vuole vincere. In campo i migliori 11

Al Gewiss Stadium andrà in scena questo pomeriggio l'ultima partita della Serie A 2023-24. Un recupero che non sposterà alcun equilibrio in classifica ma, nonostante questo, Gasperini vuole in campo la migliore formazione per affrontare la Fiorentina nell'ultima partita di una grande stagione per la Dea, che si è regalata l'Europa League.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-2-1, probabile formazione): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta,Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca