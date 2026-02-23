Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: torna l'undici titolare, ecco la decisione di Vanoli su Gudmundsson

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa, sfida valevole per la 26sima giornata di Serie A, con le due compagini in campo tra un'ora.

Le scelte di Vanoli

Archiviata l'ottima vittoria esterna per 0-3 sullo Jagiellonia, che ha visto una pesante rotazione nei convocati e nell'undici sceso in campo, Vanoli torna con la formazione ‘anti-Como’: in porta va il recuperato De Gea, davanti a lui riconferme per Pongracic e Ranieri, con Dodo a destra e Parisi a sinistra. Il ballottaggio per sostituire lo squalificato Mandragora lo vince Ndour, che assieme a Brescianini e l'inamovibile Fagioli comporrà il centrocampo viola. Confermato anche Harrison sulla destra, che prende il posto di Gudmundsson che si siederà solo in panchina, mentre tornano dal 1' Solomon (a sinistra) e Kean al centro dell'attacco.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli; Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic. All. Hiljemark