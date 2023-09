Vittoria netta dell'Inter contro la Fiorentina, ma episodio controverso verso il finire del primo tempo, con Nicolò Barella che ha mandato a quel paese il direttore di gara, Matteo Marchetti, che lo ha ‘graziato’.

Sull'episodio in questione, il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto: “Anche se fosse stato espulso Barella, l’Inter avrebbe stravinto ugualmente, perché ha giocato benissimo, mentre la Fiorentina non c’era, non era in campo”.

Poi però chiosa: “Agli arbitri dico di trovare una disposizione uniforme. Se partono gli insulti, il giocatore è da espellere, non si può far finta di non vedere o di non sentire”.