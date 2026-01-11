La Fiorentina Primavera abbatte la Juventus e torna in testa al campionato. Viola campioni d'inverno!

Succede tutto nel primo tempo al Viola Park. La Fiorentina Primavera batte 2-0 la Juventus grazie al gol di Sadotti e all'autogol di Van Aerle ed è campione d'inverno!

Primo tempo

Alti i ritmi della partita nel primo tempo, con i viola capaci di sfruttare al meglio le palle gol capitate, al contrario di quanto fatto dagli attaccanti della Juventus. La Fiorentina é andata in vantaggio grazie al gol di Sadotti sugli sviluppi di un corner. Il pallone, dopo il tiro di Mazzeo rimpallato, è finito sui piedi del difensore viola che ha tirato di prima intenzione siglando il suo secondo gol in Primavera. Il raddoppio è avvenuto ancora grazie alla giocata di un Brando Mazzeo in grande forma. L'ala viola, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è riuscito a dribblare il diretto marcatore e a mettere in mezzo un crosso insidioso, che è entrato in porta dopo la deviazione del difensore bianconero Van Aerle.

La ripresa

Nella ripresa invece la Fiorentina ha sapientemente abbassato i ritmi del match. Molte meno infatti sono state le occasioni sia da una parte che dall'altra. La squadra di Galloppa ha mostrato una maturità rara per un team di Primavera. Con questa vittoria la Fiorentina torna in testa al campionato proprio all'ultima giornata del girone d'andata, approfittando della sconfitta del Cesena contro il Genoa!