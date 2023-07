Per Giuseppe Rossi è arrivata l'ora di appendere le scarpette al chiodo. L'ex attaccante della Fiorentina però ha messo nei momenti top della sua carriera quello che è riuscito a fare con la maglia viola addosso in una particolare partita.

“Quella tripletta alla Juventus non posso proprio lasciarla fuori: ha fatto la storia, non solo della Fiorentina ma della Serie A e non credo sia un’estremizzazione, un’esagerazione”. E' quello che racconta in un'intervista rilasciata a Tuttosport su quanto accaduto in Fiorentina-Juventus 4-2 del 20 ottobre 2013.

E poi: “Ho sempre cercato, in tutta la mia carriera, di essere me stesso. In campo ho combattuto. Sempre, con ogni maglia. Ho provato a dare il meglio di me quando giocavo e, una volta finite partite o allenamenti, ho sempre fatto in modo che emergessero i valori umani, i veri punti fermi dell’esistenza di una persona”.