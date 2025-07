L'ex calciatore della Fiorentina e procuratore, Moreno Roggi, è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio per analizzare il mercato della Fiorentina.

La permanenza di Kean

“La scelta di Kean di dire no all'Arabia è sicuramente quella giusta - dice Roggi - é ancora giovane e i guadagni saranno notevoli anche accettando il rinnovo offerto dalla Fiorentina. Ancora il tempo per pagare la clausola tecnicamente c'è e spesso il mercato riesce a sorprende, ma secondo me la scelta di Kean mi sembra definitiva. Ha capito l'importanza del sostegno che Firenze e la Fiorentina gli hanno dato”.

Le altre operazioni

Roggi prosegue analizzando le altre operazioni fatte dalla società viola: “Sono felicissimo dell'arrivo di Pioli, è di gran livello ed è un vincente. La Fiorentina sta facendo vedere delle ottime cose, che danno garanzie ai tifosi: l'arrivo di Pioli, il rinnovo immediato di De Gea, i riscatti di Gudmundsson e di Gosens. Sta mostrando una progettualità che in Serie A raramente si vede. Il mercato finora è sicuramente positivo”.