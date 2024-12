Alla fine la tanta attesa operazione è andata in scena e a Edoardo Bove è stato impiantato il defibrillatore sottocutaneo: operazione che quantomeno permetterà in queste ore la dimissione dall'ospedale di Careggi. Messo un tampone notevole sulla questione legata alla salute, a breve sarà attualità anche il futuro calcistico del numero 4 viola.

Nella ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, il prestito di Bove non sarà interrotto fino a fine stagione, nonostante l'evidente impossibilità di tornare in campo. Poi però salterà il riscatto, che era ormai cosa certa, e la palla tornerà alla Roma. Ma già a gennaio la stessa Fiorentina con i giallorossi e l'agente Tavano si vedranno per discutere del futuro di Edo, che è anche iscritto alla Luiss di Roma: nel mirino, oltre ad un possibile proseguimento della carriera all'estero c'è anche la laurea.