Italiano scatenato, un'esultanza e una corsa alla Carletto Mazzone

Un vero e proprio show finale. E' quello dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Il tecnico ha fatto un'esultanza alla Carletto Mazzone, così come l'ha definita La Gazzetta dello Sport, correndo verso la curva, salendo sui cartelloni ed esultando.

I tifosi viola hanno apprezzato il tutto e hanno acclamato lo stesso Italiano. Per lui e per la squadra questa vittoria sull’Atalanta è molto importante. Serviva proprio dopo la batosta subita con l'Inter, perché dà morale e poi perché è stata conseguita contro una diretta avversaria in classifica.