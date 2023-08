Cabral e una clausola rescissoria...da CENTO milioni di euro

Una clausola rescissoria da cento milioni di euro. E' quella che è stata inserita nel contratto firmato col Benfica dall'ex centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral.

Evidentemente il club lusitano crede molto in questo giocatore perché lo ha eletto come erede di Gonçalo Ramos (finito a suon di milioni al PSG), ha tirato fuori una bella cifra per lui (25 milioni di euro tra parte fissa e bonus) e perché lo ha blindato con questa clausola dai costi altissimi.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2028 e ha già salutato da par suo i vecchi tifosi della Fiorentina.