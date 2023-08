Colonia viola in una squadra di Serie B: Distefano lascia la Fiorentina in prestito e raggiunge due compagni

In Serie B, si sta formando una vera e propria colonia di giocatori della Fiorentina. Oltre a Lorenzo Lucchesi e a Costantino Favasuli, c'è un altro ragazzo viola pronto a scegliere la serie cadetta per fare esperienza in prestito.

Secondo quanto riportato da Tuttob.com, Filippo Distefano è pronto ad andare alla Ternana, che prende dunque un altro giocatore dal club gigliato. Il classe 2003 raggiunge i suoi due compagni in prestito.